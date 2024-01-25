Выбрали странное фото: дворец поздравил княгиню Шарлин с днем рождения

25 января княгиня Монако Шарлин празднует свой 46-й день рождения.
Княжеский дворец на странице в Facebook опубликовал новое фото Шарлин и поздравил именинницу, написав:
"Поздравляем принцессу Шарлин с днем рождения!".
На фото Ее Высочество запечатлена в черном наряде и в золотых серьгах-висюльках, у нее красивый макияж и укладка. Однако, поклонники княжеской семьи отметили, что фотография была выбрана несколько странной и напоминает больше фото на документы, чем праздничную открытку.
Напомним, в прошлый раз на публике Шарлин появлялась несколько недель назад, когда вместе с детьми посетила цирковой парад в Монако.
Отметим также, что вчера, 24 января, свой день рождения отпраздновала датская графиня Афина, дворец также делился фотографиями.
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