Выбрали странное фото: дворец поздравил княгиню Шарлин с днем рождения

Княжеский дворец на странице в Facebook опубликовал новое фото Шарлин и поздравил именинницу, написав:

"Поздравляем принцессу Шарлин с днем рождения!".

На фото Ее Высочество запечатлена в черном наряде и в золотых серьгах-висюльках, у нее красивый макияж и укладка. Однако, поклонники княжеской семьи отметили, что фотография была выбрана несколько странной и напоминает больше фото на документы, чем праздничную открытку.

Напомним, в прошлый раз на публике Шарлин появлялась несколько недель назад, когда вместе с детьми посетила цирковой парад в Монако.

Отметим также, что вчера, 24 января, свой день рождения отпраздновала датская графиня Афина, дворец также делился фотографиями.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми - принцем Жаком и принцессой Габриэллой / Фото: Getty Images

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