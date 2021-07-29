Выбритые виски и внебрачные дети мужа: у княгини Шарлин были причины сбежать из Монако

Много разговоров в прессе о судьбе принцессы Монако Шарлин.

Уже несколько месяцев Шарлин живет вдали от дома, семьи и детей. Тем временем вокруг ее брака с князем Альбером много спекуляций. Что именно происходит? И почему Шарлин в Южной Африке, а ее семья остается в Монако?

Официальная версия дворца и самой княгини говорит о том, что из-за осложнений после операции Шарлин не разрешено летать на самолетах, поскольку давление в ее ушах не выравнивается. Но принцесса долго молчала и нарушила это молчание только после того, как Альбер II неоднократно появлялся на публике в Монако вместе с детьми.

Дети Шарлин и Альбера II / Getty Images

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На десятую годовщину их свадьбы княгиня выпустила заявление, в котором сказала, что ей очень грустно осознавать, что она не может быть рядом со своей семьей, но медицинская бригада запрещает ей летать. Шарлин также поблагодарила Альбера за самую невероятную поддержку для нее в этот непростой период. Альбер II и дети – принц Жак и принцесса Габриэлла даже приезжали к ней в Африку, чтобы навестить.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

В интервью южноафриканскому журналу You княгиня сказала, что время, проведенное ею вдали от Монако, было самым продолжительным, что она провела в своей стране с 2007 года, до того, как она переехала в Монако, пишет scmp.com. Она пояснила, что инфекция возникла в результате синус-лифтинга и трансплантации кости, которые она сделала до приезда в Южную Африку в мае 2021 года еще в Монако. По словам королевской семьи, она перенесла несколько процедур, в результате которых теперь не может вернуться домой.

Но есть еще один интересный момент во всей этой истории. В декабре 2020 года британские таблоиды сообщили, что князю Альберу грозит судебный иск, некая бразильская девушка, с которой у Альбера была связь в 2005 году требует от него пройти ДНК-тест на отцовство. Команда юристов князя отклонила этот иск, но в СМИ появилась информация, что судебное дело начнется в феврале 2021 года. А за несколько месяцев до этого жена князя Шарлин поразила публику новой прической, выбрив виски.

Княгиня Шарлин / Getty Images

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Свой поступок княгиня тогда прокомментировала сказав, что она не обычная принцесса, и любит эксперименты. Но не надо ходить к психологу чтобы знать, что многие проблемы в жизни побуждают женщин начать с кардинальной смены прически.

И еще один главный вопрос остается открытым? Если Шарлин не может вернуться в Монако на самолете, почему не приплывет по морю? Это вполне реально.

Князь Альбер II, княгиня Шарлин / Официальная страница княжеской четы Монако в Facebook

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Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II (10 фото)

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