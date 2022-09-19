Выглядел униженно и жалко: Путин в ожидании Эрдогана заполнял паузу клоунадой

На саммите ШОС Путина как только ни унижали.

Раньше визитной карточкой Путина были его опоздания. Кремлевский диктатор заставлял себя ждать иногда по часу и более. Сейчас же он приходит всегда вовремя, а вот его собеседники часто задерживаются.

В один из дней саммита Путин был вынужден стоять и ждать президента Кыргызстана перед встречей на камеры, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже на несколько минут оставил Путина перед камерами одного.

Оставленный в одиночестве диктатор решил заполнить паузу клоунадой. Ужимки Путина, неуклюже имитировавшего поцелуи и объятия, которые, видимо, должны были развлечь собравшихся журналистов и фотографов, выглядели жалко.

Возможно, Путину казалось, что он выглядит как знаменитый комик-мим Марсель Марсо, но это далеко не так.

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