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Выглядел униженно и жалко: Путин в ожидании Эрдогана заполнял паузу клоунадой

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Выглядел униженно и жалко: Путин в ожидании Эрдогана заполнял паузу клоунадой

Фото: Associated Press

На саммите ШОС Путина как только ни унижали.

Раньше визитной карточкой Путина были его опоздания. Кремлевский диктатор заставлял себя ждать иногда по часу и более. Сейчас же он приходит всегда вовремя, а вот его собеседники часто задерживаются. 

В один из дней саммита Путин был вынужден стоять и ждать президента Кыргызстана перед встречей на камеры, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже на несколько минут оставил Путина перед камерами одного.

Оставленный в одиночестве диктатор решил заполнить паузу клоунадой. Ужимки Путина, неуклюже имитировавшего поцелуи и объятия, которые, видимо, должны были развлечь собравшихся журналистов и фотографов, выглядели жалко. 

Возможно, Путину казалось, что он выглядит как знаменитый комик-мим Марсель Марсо, но это далеко не так. 

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