Выглядела эффектно: мэр Манилы в блузке с цветочными аппликациями появилась на траурной церемонии

Ханни Лакуна / © Associated Press

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Мэр столицы Филиппин — Хани Лакуна — вместе с премьер-министром Японии Исибой Сигэру приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Рисалю в Маниле.

Лакуна появилась там в эффектном образе в классических цветах. На ней было черное платье, сверху которого она надела легкую элегантную белую блузку с пышными рукавами, украшенную черными цветочными аппликациями.

Ханни Лакуна / © Associated Press

У Хани была стильная укладка, яркий макияж с помадой рубинового оттенка, нюдовый маникюр и бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах.

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Ханни Лакуна / © Associated Press