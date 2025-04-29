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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
170
Время на прочтение
1 мин

Выглядела эффектно: мэр Манилы в блузке с цветочными аппликациями появилась на траурной церемонии

59-летняя Хани Лакуна в черно-белом наряде почтила память погибшего героя Филиппин.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ханни Лакуна

Ханни Лакуна / © Associated Press

Мэр столицы Филиппин — Хани Лакуна — вместе с премьер-министром Японии Исибой Сигэру приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Рисалю в Маниле.

Лакуна появилась там в эффектном образе в классических цветах. На ней было черное платье, сверху которого она надела легкую элегантную белую блузку с пышными рукавами, украшенную черными цветочными аппликациями.

Ханни Лакуна / © Associated Press

Ханни Лакуна / © Associated Press

У Хани была стильная укладка, яркий макияж с помадой рубинового оттенка, нюдовый маникюр и бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах.

Ханни Лакуна / © Associated Press

Ханни Лакуна / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
170
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