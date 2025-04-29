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Выглядела эффектно: мэр Манилы в блузке с цветочными аппликациями появилась на траурной церемонии
59-летняя Хани Лакуна в черно-белом наряде почтила память погибшего героя Филиппин.
Мэр столицы Филиппин — Хани Лакуна — вместе с премьер-министром Японии Исибой Сигэру приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Рисалю в Маниле.
Лакуна появилась там в эффектном образе в классических цветах. На ней было черное платье, сверху которого она надела легкую элегантную белую блузку с пышными рукавами, украшенную черными цветочными аппликациями.
У Хани была стильная укладка, яркий макияж с помадой рубинового оттенка, нюдовый маникюр и бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах.