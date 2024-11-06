Выглядела элегантно и женственно: вспоминаем образы Мелании Трамп в день инаугурации 2017 года

У 54-летней Мелании отличный вкус и чувство стиля, что она не раз демонстрировала. Теперь остается только гадать, кого из дизайнеров она выберет для своего нового появления.

78-летний американский политик и бизнесмен Дональд Трамп во второй раз победил на выборах президента Америки. 5 ноября было основным днем голосования на 60-х выборах, где избирали 47-го лидера Соединенных Штатов.

После инаугурации, которая по традиции состоится 20 января, Трамп официально вступит в должность, а его супруга - Мелания Трамп - станет первой леди Америки. Поскольку это будет уже второй срок для пары на посту, предлагаем вспомнить, какой образ Мелания надевала на это важное торжественное событие в 2017-м.

Для инаугурации Мелания выбрала наряд от американского дизайнера Ральфа Лорена. Это был нежно-голубой костюм с платьем и жакетом с высокой горловиной и рукавами три четверти. Носила она его с высокими перчатками в тон и туфлями на каблуках.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Несмотря на критику общественности и то, что многие бренды отказались сотрудничать с Меланией (в частности, это были Марк Джейкобс и Том Форд), критики все же сошлись на том, что ее образ был элегантным и безупречным.

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

После официальной части состоялся праздничный бал, на котором официальные лица появляются уже в вечерних нарядах. Новоизбранная первая леди тогда надела белое длинное платье с тонкой бордовой лентой вместо пояса. Ее представители заявили тогда, что наряд - коллаборация дизайнера Эрве Пьера - бывшего креативного директора Carolina Herrera - и самой Мелании.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Платье она затем передала в музей американской истории.

Мелания Трамп передает платеь в музей / Фото: Associated Press

В этом наряде она выглядела действительно нежно, красиво и женственно. Что ж, теперь остается только ждать нового образа миссис Трамп, который она нам покажет 20 января 2025 года.

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