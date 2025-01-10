Выглядела элегантно: королева Бельгии Матильда посетила прием во дворце Брюсселя

2025 год королевская семья Бельгии начала с множества задач, в частности король Филипп и королева Матильда устроили новогодний прием для иностранных дипломатов, глав миссий (послов и консулов) и их супруг, аккредитованных в Брюсселе.
Традиционный прием состоялся 9 января в Королевском замке Лакен. Королева Матильда надела на мероприятие элегантный наряд, но с небольшой ноткой гламура.
Дело в том, что на Ее Величестве был белый топ с рукавами три четверти и оригинальным воротом с напуском, который она носила в сочетании с юбкой-карандашом, расшитой пайетками.
Образ королева дополнила длинными серьгами с большими жемчужинами, любимыми браслетами и часами. Также она обула туфли на каблуках и надела колготки. Макияж у королевы был лаконичным, как и ее прическа.
Наряд Матильды был от ее любимого бельгийского бренда Natan. Вещи этой марки она очень часто носит на разные мероприятия. В очень похожем наряде, но синего цвета, королева появилась на семейном рождественском фото.
Однако это не первое мероприятие, которое королева посетила в этом году. Ранее Ее Величество в любимом сером костюме появилась на выставке картин известного художника.
Читайте также:
- В ярком красном платье: королева Матильда с дочками-принцессами и мужем-королем на рождественском концерте
- В изумрудном платье и сером кейп-пальто: королева Матильда на памятном мероприятии с мужем
- В идеальном брючном костюме: королева Матильда сходила на выставку