Выглядела элегантно: королева Бельгии Матильда посетила прием во дворце Брюсселя

2025 год королевская семья Бельгии начала с множества задач, в частности король Филипп и королева Матильда устроили новогодний прием для иностранных дипломатов, глав миссий (послов и консулов) и их супруг, аккредитованных в Брюсселе.

Традиционный прием состоялся 9 января в Королевском замке Лакен. Королева Матильда надела на мероприятие элегантный наряд, но с небольшой ноткой гламура.

Дело в том, что на Ее Величестве был белый топ с рукавами три четверти и оригинальным воротом с напуском, который она носила в сочетании с юбкой-карандашом, расшитой пайетками.

Образ королева дополнила длинными серьгами с большими жемчужинами, любимыми браслетами и часами. Также она обула туфли на каблуках и надела колготки. Макияж у королевы был лаконичным, как и ее прическа.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Наряд Матильды был от ее любимого бельгийского бренда Natan. Вещи этой марки она очень часто носит на разные мероприятия. В очень похожем наряде, но синего цвета, королева появилась на семейном рождественском фото.

Однако это не первое мероприятие, которое королева посетила в этом году. Ранее Ее Величество в любимом сером костюме появилась на выставке картин известного художника.

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