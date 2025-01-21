Выглядела изысканно: жена вице-президента США – Уша Вэнс – в кружевном платье с пайетками появилась на балу

29-летняя Уша Вэнс вечерним нарядом подчеркнула стройную фигуру.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша Вэнс вместе с семьей Трампов приняли участие в традиционном инаугурационном бале, который состоялся в конференц-центре Уолтера Вашингтона.
Мисс Вэнс выбрала для такого события вечернее платье макси, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Голубой кружевной наряд был расшит синими пайетками и бисером. Верхняя часть платья была прозрачной и создавала эффект обнаженных плеч.
Уши сделали аккуратную прическу с локонами, которую уложили назад, макияж с блестящими тенями и молочно-бежевый маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руке – кольца.
Дже Ди был одет в классический смокинг, белую рубашку, черную бабочку, которую он сочетал с черными туфлями.
Напомним, на инаугурационную церемонию Уша Вэнс надела нежно-розовое пальто А-силуэта с тонким поясом в тон и таким же шарфом. Наряд она скомбинировала с перчатками и замшевыми остроносыми сапогами пудрового цвета.
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