Выглядела очаровательно: Софи, герцогиня Эдинбургская, на рождественском концерте Кейт

Для мероприятия она надела пальто цвета, который сочетался с оттенком ее глаз.

Софи, герцогиня Эдинбургская, посетила праздничное мероприятие в Лондоне - концерт рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве под названием "Вместе на Рождество". Мероприятие уже третий год подряд организовывается принцессой Уэльской. В этом году мероприятие Софи посетила без мужа и детей.

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

Надела Софи трикотажное фактурное платье молочного оттенка от бренда ME+EM, у которого были длинные рукава и высокая горловина.

Платье герцогиня сочетала с длинным голубым пальто от бренда Suzannah London и она его носила расстегнутым. Оттенок верхней одежды красиво сочетался с оттенком ее глаз.

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

Также Софи добавила в образ аксессуары коричневого цвета - замшевые сапоги Gianvito Rossi и сумку на широкой ручке от Isabel Marant. Волосы женщина собрала в простую и милую прическу, а уши украсила золотыми серьгами.

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Associated Press

Также в белом наряде в этом году на мероприятии появилась и сама принцесса Кейт. Она выбрала монохромный брючный аутфит, который сочетала с серьгами от Van Cleef & Arpels с золотом и перламутром.

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Associated Press

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