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Выглядела потрясающе: кронпринцесса Дании Мэри появилась в особом платье на званом ужине

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Выглядела потрясающе: кронпринцесса Дании Мэри появилась в особом платье на званом ужине

Кронпринцесса Дании Мэри и принц Швеции Даниэль / Фото: Getty Images

Наследная принцесса Дании появилась среди гостей на званом ужине в честь 50-летия на троне короля Швеции Карла XVI Густава.

На мероприятии принцессу Мэри сопровождал не ее муж, а кронпринц Даниэль - муж шведской кронпринцессы Виктории.

На Мэри было элегантное синее платье от дизайнера Лассе Спангенберга сшитое для нее на заказ. У платья была шелковая юбка со шлейфом и расшитый бисером верх с разлетающимися рукавами.

Наряд Мэри дополнила синими туфлями от Gianvito Rossi, атласным клатчем от Prada и изысканным браслетом от Annikat на запястье. Также на Мэри был комплект украшений с крупными голубыми камнями, вероятно аквамаринами. Однако главным украшением принцессы стала тиара на голове, поскольку именно ее она носила в день своей свадьбы.

Кронпринцесса Дании Мэри и принц Швеции Даниэль / © Getty Images
Кронпринцесса Дании Мэри и принц Швеции Даниэль / Фото: Getty Images

Тиара является трансформером, как многие королевские украшения, и ее можно дополнять драгоценными камнями или носить, как колье. В этот раз Мэри предпочла надеть тиару без дополнений.

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images
Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Также особое было и синее платье на королевской особе, поскольку оно совсем не новое. Наряд на самом деле в коллекции принцессы еще с 2019 года и раньше был с одним кружевным рукавом.

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Дата публикации
Просмотры
270
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