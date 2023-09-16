Выглядела потрясающе: кронпринцесса Дании Мэри появилась в особом платье на званом ужине

На мероприятии принцессу Мэри сопровождал не ее муж, а кронпринц Даниэль - муж шведской кронпринцессы Виктории.

На Мэри было элегантное синее платье от дизайнера Лассе Спангенберга сшитое для нее на заказ. У платья была шелковая юбка со шлейфом и расшитый бисером верх с разлетающимися рукавами.

Наряд Мэри дополнила синими туфлями от Gianvito Rossi, атласным клатчем от Prada и изысканным браслетом от Annikat на запястье. Также на Мэри был комплект украшений с крупными голубыми камнями, вероятно аквамаринами. Однако главным украшением принцессы стала тиара на голове, поскольку именно ее она носила в день своей свадьбы.

Кронпринцесса Дании Мэри и принц Швеции Даниэль / Фото: Getty Images

Тиара является трансформером, как многие королевские украшения, и ее можно дополнять драгоценными камнями или носить, как колье. В этот раз Мэри предпочла надеть тиару без дополнений.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Также особое было и синее платье на королевской особе, поскольку оно совсем не новое. Наряд на самом деле в коллекции принцессы еще с 2019 года и раньше был с одним кружевным рукавом.

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