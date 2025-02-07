Выглядела растерянной: редкие фотографии принцессы Дианы, которую преследовали папарацци

По выражению лица принцессы заметно, что она не рада вниманию и интервью давать была не намерена.

Принцесса Диана - одна из самых известных представительниц британской королевской семьи, в частности из-за своей любовной истории с королем Чарльзом (на то время еще принцем), а также трагической гибели. На протяжении многих лет ее преследовали папарацци, поэтому принцесса буквально никуда не могла пойти, поскольку фотографы с камерами ее сразу везде находили.

В 1996 году принцессу в очередной раз подловили на улице в Лондоне, когда она шла к своей машине. Диана в тот день посещала терапевта Сьюзи Орбах. На протяжении многих лет Диана страдала от булимии и депрессии, о которых впервые публично было рассказано в ее биографии написаной Эндрю Мортоном "Диана. Настоящая история из ее уст".

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Считается, что принцесса Диана регулярно виделась с Сьюзи Орбах в течение двух лет, вплоть до своей смерти в августе 1997 года. В результате этой работы Орбах долгое время была известна как "самый известный психотерапевт Британии. Диана проходила у нее сеансы психотерапии.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

На этих фотографиях Диана запечатлена в одном из своих любимых теплых пальто в леопардовым принтом, джинсах и помятом джемпере. В руке она несла черную сумку, а обута была в бежевые балетки.

Принцесса Диана трагически погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы в туннеле у моста Альма, когда водитель ее автомобиля уезжал от преследования папарацци.

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