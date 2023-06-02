Выглядела роскошно: каким было второе свадебное платье принцессы Раджвы - невестки королевы Рании

У принцессы Раджвы на ее свадьбе с кронпринцем Хуссейном, как и полагается по королевской традиции, было два свадебных платья.

На официальной свадебной церемонии невеста появилась в белом платье с длинными рукавами, асимметричным вырезом и драпированным лифом от Elie Saab, а обута была в балетки.

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А вот на свадебном приеме принцесса Раджва появилась в белом платье с пышной юбкой в сочетании с высокими перчатками от Dolce & Gabbana и с тиарой на голове.

Снимком второго образа в своем Instagram поделилась королева Рания. Она, к слову, была в красивом платье из кутюрной коллекции 2023 года от Elie Saab с накидкой на одно плечо и с маленьким клатчем в руках.

На королевской свадьбе также появились и другие гости: принц и принцесса Уэльские, кронпринцесса Виктория из Швеции, принцесса Елизавета из Бельгии и королева Максима из Нидерландов. Все они побывали как на самой свадебной церемонии, так и на банкете.

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