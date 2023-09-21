Выглядела роскошно: королева Камилла в синем платье от Dior блистала на банкете

Королева Камилла выглядела просто сногсшибательно во время государственного банкета в Версальском дворце, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Король Чарльз III и королева Камилла вчера прибыли с трехдневным визитом во Францию. Первоначально визит был запланирован на 26-29 марта, но его пришлось отложить из-за массовых забастовок и протестов во Франции.

Король Чарльз и королева Камилла во Франции / Фото: Associated Press

76-летняя Камилла выглядела просто роскошно в синем платье с накидкой от Dior – это новинка в ее гардеробе, обута в темно-синие замшевые туфли на каблуках от Eliot Zed и в сапфировых украшениях королевы Елизаветы II – колье с крупными камнями, серьгах и с браслетах, которых было сразу несколько. У Камиллы были красиво уложены волосы, а на лице макияж.

Король Чарльз также элегантно выглядел в черном классическом костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке.

Король Чарльз и королева Камилла во Франции с Эммануэлем Макроном и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

На приеме присутствовало около 150 гостей. Монарх поднял тост, в котором вспомнил прошлые визиты во Францию ​​его матери, королевы Елизаветы II, и отца, принца Филиппа.

Король Чарльз, королева Камилла и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

"Первый совместный официальный визит моих родителей состоялся во Францию ​​в 1948 году, вскоре после свадьбы", — сказал Чарльз. "По общему мнению, они произвели настоящий фурор, танцуя до утра в очаровательном ресторане Chez Carrere на улице Пьер Шаррон под серенаду Эдит Пиаф. Подозреваю, что это могло произвести на меня неизгладимое впечатление, даже за шесть месяцев до того, как я "La Vie en Rose" по сей день является одной из моих любимых песен!", - сказал Чарльз.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II посещала дворец трижды: в качестве принцессы Елизаветы вместе с принцем Филиппом в 1948 году, в 1957 году во время своего первого государственного визита во Францию ​​в качестве монарха и когда Великобритания присоединилась к Европейскому Союзу в 1972 году.

Напомним, в первый день визита во Францию королева Камилла появилась на публике в розовом платье-пальто из шерстяного крепа от Fiona Clare и розовой шляпе-таблетке с узором в виде листьев от Philip Treacy.

Король Чарльз и королева Камилла приехали во Францию / Фото: Associated Press

Читайте также: