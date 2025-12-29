- Дата публикации
Выглядела шикарно: с какими прическами принцесса Кейт появлялась на публике в 2025 году
В этом году принцесса Уэльская Кейт удивила публику тем, что сменила цвет волос.
На рождественской службе в Сандрингеме 43-летняя принцесса Кейт снова появилась с роскошно уложенными легкими волнами длинными светлыми волосами.
Стилист по волосам принцессы Уэльской придал им объем в верхней части и накрутил локоны в самом низу. И хотя с такой укладкой Кейт появлялась на публике в этом году много раз, мы решили вспомнить, как это выглядело и показать вам несколько фотографий.
Ранее, напомним, мы показывали какие прически предпочитала принцесса Кейт за годы своего замужества.