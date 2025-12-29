Выглядела шикарно: с какими прическами принцесса Кейт появлялась на публике в 2025 году

Принцесса Кейт / © Getty Images

На рождественской службе в Сандрингеме 43-летняя принцесса Кейт снова появилась с роскошно уложенными легкими волнами длинными светлыми волосами.

Принцесса Уэльская Кейт на рождественской прогулке / © Getty Images

Стилист по волосам принцессы Уэльской придал им объем в верхней части и накрутил локоны в самом низу. И хотя с такой укладкой Кейт появлялась на публике в этом году много раз, мы решили вспомнить, как это выглядело и показать вам несколько фотографий.

Принцесса Кейт на концерте «Вместе на Рождество» / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт также часто носила бант в волосах / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт и ее красивые локоны / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Ранее, напомним, мы показывали какие прически предпочитала принцесса Кейт за годы своего замужества.