Выглядела сногсшибательно: Беатриче Борромео пришла на "Бал роз" в платье с кейп-рукавами

Шарлотта Казираги и Беатриче Борромео / © Getty Images

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Это ежегодное благотворительное мероприятие, которое прошло в спортивном клубе Монте-Карло в Монако.

Традиционно вечер посетили все близкие родственники принцессы Монако, среди которых можно было увидеть: князя Альбера II, княгиню Шарлин, Андреа Казираги, Шарлотту Казираги, а также Беатриче Борромео — невестку Каролины.

Шарлотта Казираги и Беатриче Борромео / © Getty Images

Беатриче уже давно сотрудничает с французским Модным домом Dior, поэтому опять выбрала наряд от этого бренда. На женщине было роскошное красное платье с кейп-рукавами из коллекции весна-лето 2020, которое она носила в сочетании с украшениями от Tiffany & Co.

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Также Беатриче сделала необычную прическу, дополнив ее ободком из волос. В руке невестка принцессы держала небольшую красную сумку.

Шарлотта Казираги и Беатриче Борромео / © Getty Images

Рядом с Беатриче на фото можно заметить Шарлотту Казираги — дочь принцессы Каролины. Она, как муза Chanel, надела платье от этого известного бренда из коллекции осень-зима 2024.

«Бал роз» был создан принцессой Грейс в 1954 году. С 1964 года все доходы от мероприятия, а также исключительные призы, такие как скульптуры и картины, передаются в Фонд принцессы Грейс. Миссия фонда — поддержка нуждающихся людей и детей путем развития гуманитарных и благотворительных проектов.