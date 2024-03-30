Выглядела стильно: дочь Джо Байдена появилась на публике в тренче

Единственная дочь президента Америки оделась самый популярный весенний лук.
Семья президента США Джо Байдена попала в объективы фотографов, когда выходила из самолета. Все они направлялись, вероятно, в свою резиденцию на выходные, чтобы провести время вместе.
Но особое внимание на фото привлекла дочь президента - 42-летняя Эшли Байден. Женщина редко появляется на публике.
Как и ее мать - первая леди США Джилл Байден, Эшли надела трендовый тренч светло-бежевого оттенка. Его она сочетала с черным трикотажным костюмом, который состоял из юбки и топа, а также добавила к наряду множество цепочек с подвесками, серьги-кольца, солнцезащитные очки и сапоги из мягкой кожи.
На плечах она несла две сумки - одну дамскую в стиле хобо, а вторую с папами документов и ноутбуком.
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