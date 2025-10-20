- Дата публикации
Выглядела стильно: княгиня Шарлин в синем брючном костюме интересного дизайна появилась на мероприятии
Княгиня Монако посетила торжественное мероприятие, где появилась в эффектном новом образе.
Ее Светлость княгиня Шарлин на выходных приехала на стадион Луи, где, как почетный президент Специальной Олимпиады Монако с 2012 года, открыла памятную доску в честь Мирей Кальм, выдающейся личности и основательницы Специальной Олимпиады Монако.
Таким образом княгиня почтила память женщины, которая неустанно трудилась ради инклюзивности через спорт.
«Основательница и президент Специальной Олимпиады Монако с 1984 по 2018 год, Мирей Кальм помогла Княжеству стать одной из первых европейских стран, присоединившихся к движению Специальной Олимпиады, наряду с Бельгией и Ирландией. Более 40 лет спортсмены Специальной Олимпиады Монако с гордостью выступают под флагом Княжества на международных соревнованиях, воплощая в себе ценности солидарности, целеустремленности и самосовершенствования — ценности, которые дороги Ее Светлости княгине Шарлин и являются основой ее личной преданности», — говорится в сообщении дворца Монако в Instagram.
Княгиня приехала на мероприятие в удлиненном блейзере темного синего цвета свободного кроя от Max Mara, под который надела белый топ и в широких брюках от этого же бренда, и обула остроносые туфли-лодочки Manolo Blahnik из замши. Княгиня сделала красивую прическу и макияж.
В прошлый раз Шарлин также появлялась на публике в брючном костюме, но другого оттенка, когда посещала торжественное мероприятие.