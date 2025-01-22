Выглядела ярко: каким был образ экс-пресс-секретаря Байдена на ее последнем брифинге

Предлагаем рассмотреть образ Карин Жан-Пьер на ее последнем пресс-брифинге в Вашингтоне как пресс-секретаря Белого дома.

Карин появилась в твидовом платье травяного оттенка с рукавами три четверти и цветной вставкой в зоне декольте.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

У Жан-Пьер была ее любимая объемная прическа с кудрями, макияж с золотистыми тенями, розовой помадой и розовыми румянами, а также заметно отросший бордовый маникюр.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Уши она украсила любимыми золотыми серьгами-кольцами с двумя волнами с камнями, а на запястье были браслеты – серебряный и с разноцветными бусинами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, возглавила пресс-службу Белого дома 27-летняя Кэролайн Ливитт. Она стала самым молодым пресс-секретарем президента за всю историю США. Кстати, Ливитт была главой пресс-службы Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2024 году.

Кэролайн Ливитт / Фото: Associated Press

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