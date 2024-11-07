Выглядела ярко: премьер-министр Дании в костюме цвета фуксии прибыла на саммит

Метте Фредериксен любит яркие цвета, поэтому часто вносит их в свои деловые образы.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приняла участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, куда съехались лидеры разных стран.

Для своего появления она выбрала яркий деловой образ. На ней был костюм цвета фуксии, состоявший из широких брюк и укороченного приталенного жакета с воротником-стойкой и пуговицами в тон.

Метте Фредериксен / Фото: Associated Press

Аутфит политик дополнила элегантной прической, макияжем с розовой помадой и молочным маникюром. В ушах у нее были серьги-гвоздики.

Метте Фредериксен / Фото: Associated Press

Напомним, Метте Фредериксен любит яркие цвета. На саммите ЕС в Брюсселе она предстала в красном комбинезоне с рукавами три четверти и широкими брюками.

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