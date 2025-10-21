- Дата публикации
Выглядела задумчивой: принцессу Беатрис запечатлели по пути в особняк ее отца — принца Эндрю
Принцессу Беатрис сфотографировали проезжающей мимо дома ее отца — принца Эндрю — в Виндзоре.
Принцессу Йоркскую запечатлели за рулем, когда Беатрис приезжала, чтобы навестить своего отца в его доме Royal Lodge, где принц живет со своей бывшей женой Сарой Фергюсон.
Фотографиями поделилось издание Express.
Это первый визит принцессы Беатрис после того, как ранее на прошлой неделе принц Эндрю публично заявил, что отказывается от своего титула герцога Йоркского после преследовавших его многочисленных скандалов.
Принцесса Беатрис, похоже, была в стрессе после последнего скандала вокруг ее отца. Решение было принято после того, как его дружба ее отца с осужденным педофилом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном снова оказалась в центре внимания прессы.
В заявлении, опубликованном Букингемским дворцом, младший брат короля сказал, что принял решение после тесных консультаций с монархом.
Известно, что 37-летняя Беатрис и ее младшая сестра 35-летняя принцесса Евгения, 35 лет, не будут затронуты его решением, и продолжат носить титулы принцесс Йоркских.
