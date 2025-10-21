Принцесса Беатрис / © Associated Press

Принцессу Йоркскую запечатлели за рулем, когда Беатрис приезжала, чтобы навестить своего отца в его доме Royal Lodge, где принц живет со своей бывшей женой Сарой Фергюсон.

Фотографиями поделилось издание Express.

Это первый визит принцессы Беатрис после того, как ранее на прошлой неделе принц Эндрю публично заявил, что отказывается от своего титула герцога Йоркского после преследовавших его многочисленных скандалов.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис, похоже, была в стрессе после последнего скандала вокруг ее отца. Решение было принято после того, как его дружба ее отца с осужденным педофилом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном снова оказалась в центре внимания прессы.

В заявлении, опубликованном Букингемским дворцом, младший брат короля сказал, что принял решение после тесных консультаций с монархом.

Принц Эндрю / © Getty Images

Известно, что 37-летняя Беатрис и ее младшая сестра 35-летняя принцесса Евгения, 35 лет, не будут затронуты его решением, и продолжат носить титулы принцесс Йоркских.

Ранее мы подробнее рассказывали о скандале и отречении принца. Почему сын королевы Елизаветы II отказался от титула и, что будет с его экс-женой и дочерьми.