Выглядели красиво: Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер поужинали со своими мужьями в ресторане в Париже

Эммануэль и Брижит Макрон, Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Getty Images

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Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер вместе со своими супругами — президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером — поужинали в ресторане Café de la Rotonde в Париже. Немецкая президентская чета находится во Франции с двухдневным государственным визитом.

Эммануэль и Брижит Макрон, Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Getty Images

В тот вечер Брижит была одета в темно-синий наряд, состоящее из юбки до колен и жакета необычного кроя с асимметричной застежкой. На одном плече у нее были две большие золотые пуговицы. Аутфит она дополнила объемным париком с челкой и любимым макияжем смоки-айс.

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Эльке Бюденбендер появилась в черном платье с круглым вырезом и длинными рукавами. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на шее — жемчужное ожерелье. У нее была аккуратная прическа и нежный макияж.

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Обе первые леди улыбались, позируя со своими мужьями для совместного фото за столом.

Напомним, Брижит Макрон в жакете с V-образным вырезом и золотых цепочках вместе с мужем встретила президента Аргентины в Париже.

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