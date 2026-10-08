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Выглядели красиво: Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер поужинали со своими мужьями в ресторане в Париже
Для совместного вечера с мужьями первые леди Франции и Германии выбрали сдержанные наряды с выразительными деталями.
Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер вместе со своими супругами — президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером — поужинали в ресторане Café de la Rotonde в Париже. Немецкая президентская чета находится во Франции с двухдневным государственным визитом.
В тот вечер Брижит была одета в темно-синий наряд, состоящее из юбки до колен и жакета необычного кроя с асимметричной застежкой. На одном плече у нее были две большие золотые пуговицы. Аутфит она дополнила объемным париком с челкой и любимым макияжем смоки-айс.
Эльке Бюденбендер появилась в черном платье с круглым вырезом и длинными рукавами. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на шее — жемчужное ожерелье. У нее была аккуратная прическа и нежный макияж.
Обе первые леди улыбались, позируя со своими мужьями для совместного фото за столом.
Напомним, Брижит Макрон в жакете с V-образным вырезом и золотых цепочках вместе с мужем встретила президента Аргентины в Париже.