Выглядели счастливыми: каким было самое романтичное фото княгини Шарлин и князя Альбера II

В связи с прошедшим ее праздником мы решили вспомнить одно из первых свиданий Шарлин и ее мужа Альбера II, князя Монако, за которого она вышла замуж в 2011 году.

Эти фото были сделаны в Турине во время зимних Олимпийских игр 2006 года. Это была уже вторая встреча Шарлин и Альбера во время которой между ними завязались романтические отношения.

А познакомилась пара в 2000 году во время соревнований по плаванию в Монако.

На этом архивном снимке, который поистине можно назвать одним из самых романтичных у пары, Альбер держит Шарлин за руку и целует ей руку, а она при этом широко улыбается и видимо очень счастлива. Фото было сделано на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2006 года в Италии 10 февраля 2006 года на Олимпийском стадионе в Турине.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Напомним, пара в браке уже 14 лет и растят двоих детей-близнецов – принца Жака (наследника княжества) и принцессу Габриэллу. Им по 10 лет.

Принц Жак и принцесса Габриэлла с родителями / Фото: Associated Press

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