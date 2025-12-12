Выглядели забавно: маленькую ростом Джорджу Мелони сфотографировали с 2-метровым президентом Мозамбика

Джорджа Мелони / © Getty Images

Реклама

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в Риме с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, который прибыл с официальным визитом.

Фотографы сделали интересную фотографию, на которой было хорошо заметно ощутимую разницу в росте итальянского премьера и мозамбийского президента. Рост Мелони — 1,6 метра, а Шапу — 2 метра.

Джорджа Мелони / © Getty Images

В этот день Джорджа выглядела ярко и красиво. На ней был красный костюм, состоящий из однобортного жакета и брюк-клеш со стрелкой, и белый свитер. Обута она была в красные туфли-лодочки.

Реклама

Мелони сделала укладку с локонами, макияж с помадой ягодного оттенка и украсила уши массивными серьгами-люстрами с красными бусинами.

Напомним, Джорджа Мелони для встречи с Владимиром Зеленским выбрала деловой черно-белый образ.