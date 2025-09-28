Выглядит такой радостной: принцесса Уэльская поделилась неожиданным фото в соцсетях

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Супруга принца Уильяма является покровительницей Союза регби, который управляет игрой в Англии.

«Удачи, Англия! 🌹🤠 Желаем удачи команде @redrosesrugby в финале женского Кубка мира по регби в Твикенхэме сегодня. Мы так гордимся вами!», — написала Кейт в подписи под этим фото. Таким образом принцесса выразила поддержку команде.

Принцесса Уэльская на игре в регби / © Instagram принца и принцессы Уэльских

На фотографии принцесса Кейт одета в черный жакет и брюки, молочную блузку с рюшами, а у нее на голове красная шляпа.

В прошлый матч «Красные розы» выиграли со счетом 47-7, и принцесса Кейт поздравила их после игры, которую посетила, в раздевалке.

Принцесса Уэльская на игре в регби в начале сентября / © Associated Press

«Какая потрясающая игра, все молодцы. Честно говоря, поначалу было очень волнительно», — сказала она в видео, которым Red Roses поделились в соцсети X.

Напомним, Кейт стала покровительницей Союза регби и Лиги регби в феврале 2022 года, взяв на себя первое из бывших покровительств принца Гарри, которое было перераспределено после того, как он и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия в 2020 году.