Выглядит аппетитно: Меган Маркл показала один из своих любимых завтраков

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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На странице своего бренда As Ever герцогиня Сассекская опубликовала фотографию одного из завтраков. На тарелке находится блинчик, а на нем сверху начинка — нарезанные ломтиками бананы, клубника и все это сверху полито шоколадной пастой.

Меган пишет, что это просто «райское наслаждение».

Завтрак Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Жена принца Гарри не впервые рассказывает и показывает, как любит начинать свой день. Ранее герцогиня уже делилась информацией о том, какой завтрак любят ее муж Гарри и сын Арчи.

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«Я встаю раньше детей, обычно в 6:30, затем я бужу их, одеваю, и мы спускаемся вниз. Я люблю готовить завтрак для своей семьи», — говорит Меган о том, как начинается ее день. «Мой муж и Арчи оба любят яичницу, такую, где много бекона. А иногда у тебя нет времени на все это, и ты просто кладешь замороженную вафлю в тостер и заканчиваешь на этом», — рассказывает Меган. «И в этом тоже нет ничего постыдного».

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Напомним, недавно мы рассказывали, каким был любимый завтрак принцессы Дианы. Его может повторить каждый у себя дома.