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Выглядит аппетитно: Меган Маркл показала один из своих любимых завтраков
Меган Маркл показала еще один вариант завтрака, который готовит для своей семьи.
На странице своего бренда As Ever герцогиня Сассекская опубликовала фотографию одного из завтраков. На тарелке находится блинчик, а на нем сверху начинка — нарезанные ломтиками бананы, клубника и все это сверху полито шоколадной пастой.
Меган пишет, что это просто «райское наслаждение».
Жена принца Гарри не впервые рассказывает и показывает, как любит начинать свой день. Ранее герцогиня уже делилась информацией о том, какой завтрак любят ее муж Гарри и сын Арчи.
«Я встаю раньше детей, обычно в 6:30, затем я бужу их, одеваю, и мы спускаемся вниз. Я люблю готовить завтрак для своей семьи», — говорит Меган о том, как начинается ее день. «Мой муж и Арчи оба любят яичницу, такую, где много бекона. А иногда у тебя нет времени на все это, и ты просто кладешь замороженную вафлю в тостер и заканчиваешь на этом», — рассказывает Меган. «И в этом тоже нет ничего постыдного».
Напомним, недавно мы рассказывали, каким был любимый завтрак принцессы Дианы. Его может повторить каждый у себя дома.