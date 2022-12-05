Выглядит блестяще: раскрыт главный секрет ухода за кожей королевы Камиллы

Королеве Камилле 75 лет, но выглядит супруга короля Чарльза прекрасно. Даже лучше, чем несколько десятков лет назад.

Как рассказал эксперт и основатель WOW Facial Клэр Уильямс, королева-консорт использует некоторые ритуалы для красоты, чтобы выглядеть моложе.

Эксперт рассказала Express.co.uk, что у Камиллы хорошая генетика, но есть еще ряд факторов, влияющих на достижение этого молодого вида.

"Помимо прохождения косметических процедур, безупречный внешний вид Камиллы также может быть обусловлен строгим режимом ухода за кожей, сбалансированной диетой и солнцезащитным кремом", - заявила Клэр.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Считается, что королева-консорт придерживается разнообразной и здоровой диеты во дворце и может потреблять в основном органические продукты, как и король Чарльз. Король Чарльз, который в течение многих лет был страстным защитником окружающей среды, имеет собственную органическую ферму, а несколько лет назад он основал Duchy Originals, бренд экологически чистых продуктов питания и напитков.

Также Камилла строго придерживается правил ухода за кожей утром и вечером. Не исключено, что она не пренебрегает пилингом и использует омолаживающие увлажняющие средства и сыворотки перед сном. А еще в обязательном уходе за кожей у Камиллы солнцезащитный крем, который она использует даже в зимнее время. Это один из лучших и самых простых способов защитить внешний вид и здоровье вашей кожи в любом возрасте.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Интересный факт, королева Камилла курила много лет, но в 2001 году благодаря гуру здоровья Мосарафу Али смогла бросить это дело. И это, конечно, помогло ее коже выглядеть еще лучше.

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