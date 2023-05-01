Выглядит эффектно: Брижит Макрон в бежевом костюме и на высоких шпильках вышла на публику

Первая леди Франции появилась на мероприятии в наряде своего любимого бренда Louis Vuitton.
Брижит Макрон вместе со своим мужем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, побывала на национальной конференции по вопросам инвалидности, которая прошла в Елисейском дворце в Париже. В ходе своего выступления президент анонсировал новые мероприятия для людей с ограниченными возможностями в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр.
Брижит сидела в зале в первом ряду рядом с премьер-министром Франции Элизабет Борн.
Миссис Макрон, как всегда, выглядела эффектно. На ней была белая рубашка и бежевый костюм от любимого бренда Louis Vuitton. Он состоял из прямых узких брюк со стрелками и жакета с кожаными оранжевыми вставками, большими накладными карманами и золотыми пуговицами.
Обута первая леди была в бежевые замшевые туфли-лодочки на высоких шпильках.
Брижит сделала аккуратную укладку и макияж смоки-айс. На руках у нее было серебряное кольцо и часы на кожаном коричневом ремешке.
Напомним, недавно Брижит Макрон с мужем посетила место реставрации собора Парижской Богоматери. На ней была рабочая одежда и каска на голове.
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