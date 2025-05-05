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Выглядит эффектно: Иванка Трамп мини-юбкой с цветами подчеркнула стройные ноги
Дочь президента США с мужем сходила на Гран-при Формулы-1 в Майами.
Иванка Трамп вместе со своим мужем Джаредом Кушнером посетила Гран-при Формулы-1 в Майами. Это ежегодное событие, объединяющее лучших гонщиков.
Для такого события дочь президента выбрала эффектный лук. На ней был бежевый костюм, украшенный по бокам желтыми цветами. Он состоял из топа без рукавов, в котором она блеснула накачанным прессом, и мини-юбки, идеально подчеркнувшей ее стройные ноги.
Аутфит Трамп дополнила бежевыми босоножками на шпильках и светло-коричневой круглой сумкой.
В Иванки была красивая прическа, макияж с акцентом на глазах и лаконичные серьги в ушах.
Напомним, ранее Иванка Трамп восхитила красивым образом в золотом коротком платье.