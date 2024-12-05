Выглядит эффектно: племянница принцессы Дианы повторила ее образ в "платье мести"

Леди Амелия Спенсер присутствовала на днях на церемонии вручения премии Fashion Awards 2024 в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Племянница принцессы Дианы приехала на мероприятие в черном платье с глубоким вырезом на декольте от Pamella Roland, декорированном черными пайетками, у нее на шее было драгоценное колье, в ушах серьги, на запястьях несколько браслетов и несколько колец на пальцах. Амелия сделала светлый маникюр и вечерний макияж, а волосы собрала в прическу. На мероприятие она приехала с сестрой-близняшкой Элизой.

Леди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

Похожее, но только короткое платье носила принцесса Уэльская Диана на ужине Vanity Fair. Его тогда еще охарактеризовали "платьем мести". Наряд авторства греческого дизайнера Кристины Стамболиан был выполнен из тяжелого черного бархата, платье имело открытые покатистые плечи и декольте-сердце. Подол платья был ассиметричным, а от талии тянулся легкий шифоновый хвост, ниспадающий на ее изящные бедра.

Дополнила образ Диана черными колготками, элегантными туфлями Manolo Blahnik и квадратным клатчем. Из украшений Уэльская надела серьги-капли с жемчугом, любимый чокер и браслет. Также она сделала эффектный яркий макияж и красный маникюр.

Принцесса Диана, 1994 год / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что королева Елизавета II сказала принцессе Диане на балконе Букингемского дворца в день их свадьбы с принцем Чарльзом.

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