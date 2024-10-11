Выглядит эффектно: помощница Хиллари Клинтон в прозрачном платье и бриллиантах пришла на гала-концерт

Хума Абедин в элегантном образе предстала на мероприятии.
Политическая деятельница, активистка и помощница Хиллари Клинтон – Хума Абедин – посетила осенний гала-концерт New York City Ballet, который состоялся в театре Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке.
На красной дорожке она появилась в элегантном черном прозрачном платье макси с американской проймой, юбкой плиссе и без рукавов. Верх наряда был расшит черными цветочными аппликациями и бисером.
Аутфит Хума дополнила черными босоножками на высоких платформах и каблуках, а также черным клатчем.
Абедин сделала красивую прическу с локонами, вечерний макияж с длинными ресницами, красный маникюр и фиолетовый педикюр. Уши она украсила длинными бриллиантовыми серьгами, а запястье – браслетом из этого самого комплекта.
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