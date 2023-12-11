Выглядит эффектно: пресс-секретарь Байдена в платье с обнаженными плечами пришла на церемонию

Карин Жан-Пьер выбрала для своего выхода черный наряд и украшения с зелеными камнями.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер посетила церемонию награждения премией Центра Кеннеди в Вашингтоне, которой отмечают за вклад в развитие американской культуры.

Жан-Пьер появилась там в черном платье макси с обнаженными плечами. Наряд она сочетала с замшевыми черными туфлями.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин сделала укладку с фирменными кудрями и макияж с пышными ресницами и зелеными тенями. Эффектным дополнением ее лука были украшения – серьги и колье с зелеными камнями и золотые браслеты. Красный маникюр завершил аутфит пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер на брифинге перед журналистами предстала в красном мини-платье, которое прекрасно обтягивало ее стройную фигуру.

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