Выглядит красиво: принцесса Кейт вышла в свет с новой особенной прической

В последнее время Кэтрин часто появляется на публике со свободно спадающими на плечи красивыми волнами, от которых многие просто в восторге.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Но недавно на параде ко Дню святого Патрика, супруга принца Уильяма продемонстрировала новый шедевр, у которого было скрытое послание. Парикмахер Кейт соорудил у нее на голове замысловатый шиньон, который выглядел как трикветра, пишет Daily Mail.

Прическа принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Трикветра — это кельтский узел, также известный как ирландский узел Троицы. Треугольный символ тесно связан с силой трех и является элементом дизайна, популярным в ирландских ювелирных изделиях.

Прическа выглядели роскошно, придавала образу элегантности, а Кейт несла ее горло подняв голову и широко улыбаясь.

Также мы рассказывали о том, что в этот день принцесса носила брошь в виде клевера на груди. Необычное украшение, которое ей одолжили, имеет особое значение.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы писали о шести секретах прически Кейт Миддлтон, которые помогут воссоздать ее образы.

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