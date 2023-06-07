Выглядит не очень: герцогиня Софи появилась на публике с отросшим маникюром

Иногда из-за загруженного графика знаменитости забывают освежить маникюр. Недавно такая ситуация случилась и с британской королевской особой.

58-летняя Софи, герцогиня Эдинбургская, посетила детский хоспис в Гилфорде. В тот день она появилась перед камерами в длинном белом платье из плотной ткани от бренда ME+EM и темном жакете от Sandro Paris, которые дополнила маленьким клатчем с гороховым принтом от своего любимого бренда Sophie Habsburg и классическими эспадрильями на платформах и завязках от Penelope Chilvers.

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

Образ Софи выглядел милым, стильным и очень удобным, но была в нем одна деталь, которая привлекала внимание, - неопрятный маникюр.

Вероятно, герцогиня была в последнее время очень занята, ведь перед выходом на публику не успела освежить ногти и появилась с отросшим гель-лаком.

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

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