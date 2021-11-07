Выглядит не очень: королеву Елизавету II сфотографировали в Сандрингеме

Королева Елизавета II была замечена за рулем своего Land Rover на территории поместья Сангдрингем.

Монарх находится в поместье уже несколько дней и отдыхает там по рекомендации своих врачей. Но даже там ее подловили папарацци. Снимки, на которых Елизавета II запечатлена в автомобиле были опубликованы изданием Daily Mail. В этот раз королева сидела на пассажирском сидение, одетая в куртку и светлый платок с принтом бабочек.

Сандрингем / Getty Images

На снимках заметно, что на лице у Елизаветы II гораздо более глубокие морщины, чем обычно показывают публике на официальных фотографиях. А также есть мешки под глазами. Безусловно, мы помним, что королеве 95 лет, и на свой возраст она все равно отлично выглядит. Королева отправилась на прогулку со своим корги.

Ожидается, что монарх проведет выходные в Сандрингеме, в то время как у нее будет немного свободного времени, поскольку она полна решимости подготовиться к Воскресению памяти, 14 ноября. Кстати, в этот же день ее старший сын принц Чарльз отпразднует 73-летие.

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Associated Press

Ее Величество на прошлой неделе отказалась от запланированного визита на конференцию по изменению климата COP26 в Глазго и вместо этого записала видеообращение из Виндзора в прошлую пятницу, которое было показано мировым лидерам в понедельник.

Читайте также:

Королевские корги - любимые собаки Елизаветы II (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку