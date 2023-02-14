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Выглядит неопрятно: королева Летиция пренебрегает маникюром

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1698
Время на прочтение
1 мин
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Выглядит неопрятно: королева Летиция пренебрегает маникюром

Маникюр королевы Летиции / Фото: Getty Images

50-летняя испанская королева-консорт всегда имеет безупречный внешний вид, но за своими ногтями почему-то не следит.

Недавно мы рассказывали вам о том, что король Великобритании Чарльз III не заботится о том, как выглядят его ногти. Маникюр монарха далек от идеала, но британцы все равно им восхищаются, так как любят своего короля-садовода.

Маникюр королевы Летиции / © Getty Images
Маникюр королевы Летиции / Фото: Getty Images

А вот испанская королева Летиция не была замечена в любви к садоводству. За десяток лет, что ее муж король Филипп VI находится на троне, мы ни разу не видели Летицию, например, с лопатой за высадкой дерева на каком-нибудь мероприятии.

Тем не менее ногти королевы-консорта выглядят немного неопрятно. Не секрет, что Летиция практически никогда не покрывает их лаком, и, вероятно, этому есть причина, которая широкой публике не известна. Но на снимках из недавних мероприятий видно, что даже кутикулу Ее Величеству красиво не обрезают, как и заусенцы.

Маникюр королевы Летиции / © Getty Images
Маникюр королевы Летиции / Фото: Getty Images

К слову, Летиция - практически единственная из королевских особ, кто не делает маникюр. Другие королевские дамы охотно красят ногти и делают гигиенический маникюр. Рассмотреть их ногти вы можете в нашем материале.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1698
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