Выглядит неопрятно: королева Максима забыла освежить маникюр

Королева Нидерландов Максима всегда выглядит очень эффектно и часто выбирает яркие образы для своих публичных мероприятий. А что же у королевы в отношении маникюра?

Королева Максима предпочитает красить ногти или насыщенными оттенками от бордового до красного или выбирает нейтральные нюдовые цвета.

Но часто Ее Величество не берет во внимание, что маникюр пора освежить. Возможно, королеве просто некогда, и она не успевает в своем насыщенном графике работы посетить мастера.

Маникюр королевы Максимы / Фото: Getty Images

Также ногти Максимы иногда выглядят не очень ухоженно из-за того, что кутикула на них слишком быстро отрастает.

Маникюр королевы Максимы / Фото: Getty Images

Но королева не переживает на этот счет. Ее яркие образы обычно затмевают не очень аккуратный маникюр.

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