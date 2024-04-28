Выглядит неопрятно: королева Максима забыла освежить маникюр

Королева Нидерландов Максима всегда выглядит очень эффектно и часто выбирает яркие образы для своих публичных мероприятий. А что же у королевы в отношении маникюра?
Королева Максима предпочитает красить ногти или насыщенными оттенками от бордового до красного или выбирает нейтральные нюдовые цвета.
Но часто Ее Величество не берет во внимание, что маникюр пора освежить. Возможно, королеве просто некогда, и она не успевает в своем насыщенном графике работы посетить мастера.
Также ногти Максимы иногда выглядят не очень ухоженно из-за того, что кутикула на них слишком быстро отрастает.
Но королева не переживает на этот счет. Ее яркие образы обычно затмевают не очень аккуратный маникюр.
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