Выглядит очаровательно: Джилл Байден в платье с цветочным принтом вернулась из отпуска

Президентские супруги отдохнули на озере Тахо, расположенном на границе штатов Калифорния и Невада.

Президент США Джо Байден со своей женой Джилл Байден попали в объективы фотографов, когда вернулись из отпуска, проведенного на озере Тахо, в Вашингтон. Супруги шли по Южной лужайке в Белый дом.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди, как всегда, выглядела великолепно. На ней было синее платье миди с белым цветочным принтом, сверху которого она надела удлиненный голубой жакет.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Наряд Джилл сочетала с белыми босоножками на танкетке. Она сделала аккуратную укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и завершила лук золотистыми серьгами-кольцами.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Байден был одет в черный пиджак, светло-голубую рубашку в полоску, классические темные брюки и кроссовки. На лице у него были любимые очки-авиаторы.

Напомним, в прошлый раз супруги Байденов папарацци подловили после занятия по пилатесу.

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