Выглядит очаровательно: пресс-секретарь Байдена надела на церемонию обтягивающее платье с цветочным принтом

Карин Жан-Пьер продемонстрировала красивый аутфит в наряде с изображением цветов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер приняла участие в церемонии вручения Международной женской награды за мужество. Мероприятие прошло в восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.
Для такого события пресс-секретарь выбрала женственный образ. На ней было обтягивающее платье цвета морской волны с разноцветным цветочным принтом и рукавами-фонариками.
Наряд Карин скомбинировала с черными замшевыми сапогами на каблуках.
Жан-Пьер сделала любимую объемную укладку с кудрями, макияж с персиковыми тенями, украсила уши элегантными жемчужными серьгами, а руку – серебряным браслетом.
Напомним, недавно Карин Жан-Пьер появилась на работе в костюме цвета Апероль.
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