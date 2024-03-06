Выглядит очаровательно: пресс-секретарь Байдена надела на церемонию обтягивающее платье с цветочным принтом

Карин Жан-Пьер продемонстрировала красивый аутфит в наряде с изображением цветов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер приняла участие в церемонии вручения Международной женской награды за мужество. Мероприятие прошло в восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.

Для такого события пресс-секретарь выбрала женственный образ. На ней было обтягивающее платье цвета морской волны с разноцветным цветочным принтом и рукавами-фонариками.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Наряд Карин скомбинировала с черными замшевыми сапогами на каблуках.

Жан-Пьер сделала любимую объемную укладку с кудрями, макияж с персиковыми тенями, украсила уши элегантными жемчужными серьгами, а руку – серебряным браслетом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Карин Жан-Пьер появилась на работе в костюме цвета Апероль.

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