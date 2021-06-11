Выглядит очень эффектно: королева Летиция подчеркнула изящную фигуру розовым платьем от Michael Kors

Испанская королева повторила образ.
Королева Летиция обладает безупречным чувством стиля. Вот и последний ее выход в свет – этому подтверждение. Королева в нежном аутфите посетила саммит Santander Womennow в Мадриде.
Она подчеркнула свою стройную красивую фигуру нежно-розовым обтягивающим платьем без рукавов от Michael Kors с декоративными пуговицами в районе бедер. На талии у нее был пояс цвета металлик. Летиция выглядела очень изысканно и стильно.
Наряд она дополнила розовыми замшевыми туфлями на шпильках и клатчем в тон от Magrit.
Волосы королевы были идеально уложены, а на лице у нее была белая защитная маска.
В этом платье мы видели Летицию в сентябре 2020 года, когда она с мужем - королем Филиппом VI - присутствовали на праздновании 125-летия газеты El Heraldo De Aragon в Сарагосе.
Напомним, на открытие выставки "Odaliscas. From Entries to Picasso" в Музее изящных искусств дворца Альгамбра в Гранаде Летиция появилась в зеленом платье от бренда Maje Paris с флористическим принтом. У наряда были V-образное декольте, асимметричный подол, и он был украшен широкой резинкой на талии. Дополнили этот образ клатч баклажанового цвета и бежевые туфли-лодочки.
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