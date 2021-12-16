Выглядит отлично: 95-летняя Елизавета II после проблем со здоровьем появилась на публике

Королева Елизавета II проводит не только виртуальные аудиенции, но и личные встречи.

Вчера в Виндзорском замке Ее Величество встретилась с Хейсамом бен Тариком, султаном Омана. Также на встрече присутствовала его супруга Ахад бинт Абдулла.

Королева Елизавета II / Associated Press

95-летняя королева вопреки слухам о проблемах со здоровьем прекрасно выглядела. Она была одета в белое платье, на груди у нее была пришпилена бриллиантовая брошь с жемчужной подвеской и жемчужным колье на шее. У монарха была традиционно яркая помада на губах и красивая укладка кудрями. А на запястье были часы с черным кожаным ремешком.

Королева Елизавета II / Associated Press

Днем ранее Елизавета II провела аудиенцию по видеосвязи из Виндзорского замка. Монарх принимала Микаэлу Кумлин Гранит, посла Королевства Швеции, и ее мужа Якоба Гранита, которые находились в Букингемском дворце. В тот день она также выбрала белое платье для появления на публике.

Королева Елизавета II / Getty Images

Также известно, что королева планирует устроить праздничный обед для своих родственников в Виндзорском замке, а потом отправиться в Сандрингем на Рождество.

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