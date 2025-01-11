Выглядит отлично: Иванка Трамп в обтягивающем платье похвасталась стройной фигурой

43-летняя дочь избранного президента США и бизнесвумен любит нарядами подчеркивать свое спортивное тело.

Иванка Трамп опубликовала в Instagram снимки своего нового образа. Она устроила импровизированный фотосет на балконе на фоне многоэтажек.

На бизнесвумен было черное обтягивающее платье, отлично подчеркнувшее ее стройную фигуру. Лук она дополнила черным поясом с золотистой пряжкой.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

У Иванки были распущены волосы, макияж с акцентом на глазах и золотые серьги-кольца в ушах.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, ранее Иванка Трамп показала фото с отдыха, на котором она позировала перед зеркалом в голубом купальнике.

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