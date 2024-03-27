Выглядит отлично: король Чарльз внезапно провел встречу в Букингемском дворце

Вчера, 26 марта, монарх встретился с лидерами различных религиозных групп в Букингемском дворце. Религиозные лидеры, присоединившиеся к королю, представляют мусульманские, иудейские и христианские конфессии и являются выпускниками Windsor Leadership Trust, благотворительной организации, которая предоставляет трансформационные, основанные на опыте программы для старших лидеров.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В феврале 18 влиятельных лидеров были приглашены в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке Виндзорским фондом лидерства на Форум религиозных лидеров. Эта встреча продолжалась в течении двух дней, на ней учасники делились опытом руководства в своих сообществах во время обострения международной напряженности, сообщалось в заявлении Букингемского дворца.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз на этой встрече выглядел хорошо и был бодр и весел. Одет король был в светло-серый костюм, белую рубашку в тонкую полоску и светлый галстук в принт. Ничто в его внешнем виде не выдавало, что король проходит сейчас лечение.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что Букингемский дворец сообщил, присоединится ли король Чарльз к королеве Камилле на пасхальной службе в это воскресенье.

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