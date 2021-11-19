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Выглядит отлично: королева Елизавета II дала новую аудиенцию и появилась на публике

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Выглядит отлично: королева Елизавета II дала новую аудиенцию и появилась на публике

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева Елизавета II продолжает выполнять свои королевские обязанности и оставаться в Виндзорском замке.

Вчера, 18 ноября Ее Величество с помощью видеосвязи дала аудиенцию посла Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хоанг Лонга и его жене Ву Хыонг Джанг, которые прибыли в Букингемском дворце.

Королева Елизавета II дает аудиенцию / © Associated Press
Королева Елизавета II дает аудиенцию / Associated Press

На фотографиях видно, что Елизавета II пребывает в хорошем настроении, на ней однотонное платье с черной каймой на воротнике, на шее жемчужное ожерелье, а на груди бриллиантовая брошь. Королева с укладкой и макияжем, ничто не выдает ее возможное не наилучшее сейчас состояние здоровья.

Напомним, ранее мы сообщали, что на публике королева Елизавета II, возможно, не появится до конца рождественских каникул, которые она обычно проводит в Сандрингеме. В этом году это будет первое Рождество для королевы без ее мужа принца Филиппа.

Королева Елизавета II / © Associated Press
Королева Елизавета II / Associated Press

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