Выглядит потрясающе: раскрыт секрет стройности королевской принцессы Анны

Королевская принцесса Анна в свои 72 года может похвастаться стройной фигурой. Говорят, все дело не только в генетике, но и в трудолюбии, которого у Анны хоть отбавляй.

Диетолог Сьюзи Сойер рассказала в интервью express.co.uk о том, как принцессе в ее возрасте удается так хорошо выглядеть.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

"Я уверена, что принцесса Анна, известная своей бережливостью, использует только свой собственный самоконтроль, которому тщательно помогают некоторые чудесные силы природы. Кроме того, невозможно переоценить тот факт, что все мы люди со своей собственной генетикой, гормонами, микробиотой кишечника, уровнем физической активности и мышечной массой, которые играют роль в нашей форме и весе", - заявила она.

Диетолог убеждена, что 72-летняя принцесса Анна остается физически активной, что помогает ей сжигать лишние калории и ускорять метаболизм. И речь не о занятиях в спортзале - в случае с Анной это может быть активная прогулка на свежем воздухе.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Эксперты говорят, что ходьба – отличное и очень доступное упражнение для тех, кто хочет похудеть и сохранить здоровье.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Читайте также: