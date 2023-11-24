Выглядит прекрасно: Брижит Макрон в коротком платье и на шпильках продемонстрировала стройные ноги

Первая леди Франции и ее супруг с двухдневным рабочим визитом посетили Швейцарию.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон с официальным визитом посетили Швейцарию. В аэропорту Берн-Бельп в Бельпе их встретили президент Швейцарии Ален Берсе с супругой Мюриэль Зиндер Берсе.

Эммануэль и Брижит Макрон, Ален Берсе и Мюриэль Зиндер Берсе / Фото: Associated Press

Брижит вместе со своей швейцарской коллегой посетила государственную школу французского языка в Берне. Там первая леди пообщалась со школьниками и учителями образовательного учреждения.

Еще Макрон побывала в Бернском художественном музее, где она осмотрела выставку Cosmos Klee.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

В этот день Брижит продемонстрировала изысканный лук. На ней был черно-белый наряд, состоявший из короткого платья-футляра и пальто до колен с золотыми пуговицами и большими накладными карманами. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Макрона.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфит супруга президента дополнила черными кожаными туфлями с коричневыми полосками с изображением логотипа Louis Vuitton и на шпильках, а также черной сумкой.

Она сделала объемную укладку и любимый макияж смоки-айс. На шею у Брижит была золотая цепочка, а на руках – часы с черным ремешком и массивные кольца с синими камешками.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон во всем черном посетила с мужем города вблизи Кале на севере Франции, которые затопило после серии штормов и сильных дождей.

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