Выглядит прекрасно: Брижит Макрон в эффектном луке от Louis Vuitton пришла на показ

Брижит Макрон поддержала свой любимый Дом моды Louis Vuitton и посетила его фэшн-шоу, состоявшееся в рамках Парижской недели моды. Снимки первой леди опубликовали на официальной странице бренда в Instagram.

На показе Брижит появилась в эффектном образе от Louis Vuitton. На ней было стильное черное пальто без воротника и с коричневыми вставками с логотипом бренда по бокам, кожаные черные брюки и коричневые туфли с логотипом Модного дома.

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Брижит собрала волосы сзади, сделала макияж смоки-айс, украсила шею чокером, а руки – кольцами с камнями. Черный клатч завершил лук супруги президента.

Макрон также сфотографировалась с креативным директором бренда Николем Жескьером.

Напомним, Брижит Макрон также посетила IFM Master of Arts, где предстала в кожаном тренче на молнии и с рюшами, топе и джинсах.

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