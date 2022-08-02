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Выглядит прекрасно: Кортни Кардашьян в леопардовом купальнике продемонстрировала фигуру

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Выглядит прекрасно: Кортни Кардашьян в леопардовом купальнике продемонстрировала фигуру

Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Мама троих детей и звезда реалити любит хвастаться луками в купальниках.

Кортни Кардашьян показала фолловерам в Instagram Stories фотографию, на которой она позирует в сплошном леопардовом купальнике с поясом. Звезда реалити продемонстрировала подтянутую фигуру.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Кортни обожает делиться с фолловерами подобными снимками. Ранее она выложила фото в купальнике с флористическим принтом, похваставшись своим декольте.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

И продемонстрировала интересный пляжный образ в бикини цвета хаки, косынке с принтом и черных очках.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

А еще Кортни похвасталась луком в стильном черном жакете с клетчатыми черно-белыми вставками. Его она сочетала с серебряными босоножками на шпильках.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Напомним, Кардашьян показала неопубликованные ранее фотографии со своей свадьбы.

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