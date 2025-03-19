Выглядит радостно: принца Гарри запечатлели на улицах Санта-Барбары

Во вторник принц Гарри был замечен сияющим после того, как стало известно, что ему скорее всего продлят визу и он сможет остаться жить в США.

Герцог Сассекский, казалось, чувствовал себя непринужденно, когда вышел из автомобиля, чтобы отправиться по делам в Санта-Барбаре, где он живет со своей женой Меган Маркл. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Принца обвиняли в том, что он солгал об употреблении наркотиков в документах на визу в 2020 году, когда они с Меган переехали в США из Великобритании.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Instagram Меган Маркл

Юрист из Министерства внутренней безопасности (DHS) заявил, что его заявление соответствовало всем "применимым правилам и положениям".

Напомним, принц Гарри публично рассказывал об употреблении каннабиса, кокаина и галлюциногенных грибов в своих мемуарах "Запасной" и в сериале на Netflix. Если бы он упомянул об этом в своих иммиграционных формах при переезде в США, то ему могли бы отказать во въезде или подвергнуть дополнительным допросам.

В документах, которые были обнародованы во вторник, главный сотрудник по свободе информации Министерства внутренней безопасности США (DHS) утверждает, что публикация материалов "потенциально подвергнет человека (то есть принца Гарри) риску причинения вреда со стороны общественности". Таким образом обнародованы они, веротяно, не будут.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп исключил возможность депортации Гарри из страны. В интервью New York Post он сказал: "Я оставлю его в покое", заявив, что принцу и так не повезло с женой, назвав Меган Маркл "ужасной".

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Также известно, что Гарри и Меган приобрели дом в Португалии, перестраховавшись на случай, если бы принцу не продилили визу.

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