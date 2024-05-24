Выглядит роскошно: княгиня Шарлин в комбинезоне с обнаженными плечами на мероприятии в Монако

Княгиня Шарлин в невероятно стильном образе появилась на мероприятии со своим мужем князем Альбером II.

Шарлин и Альбер присутствовали на приеме в честь 81-го Гран-при Монако, устроенного в Княжеском дворце.

Княгиня выглядела великолепно в комбинезоне с обнаженными плечами, с тонким металлическим поясом на талии и в остроносых туфлях цвета металлик. У Шарлин были красиво уложены волосы, она сделала легкий макияж глаз и яркой помадой подчеркнула губы.

В прошлый свой выход Шарлин вместе с мужем и детьми посещала Париж. Тогда В Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон наградил Его Светлость принца Альбера II знаком отличия Командора за заслуги перед сельским хозяйством. Шалин выбрала для выхода элегантный клетчатый костюм.

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