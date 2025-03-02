Выглядит роскошно: королева Мэри повторила образ принцессы Уэльской Кейт

28 февраля датская королевская семья посетила Бал искусств и культуры во дворце Кристиансборг.

Король Дании Фредерик и королева Мэри / фото: instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мэри блистала на нем в сверкающем платье от бренда Jenny Packham оттенка розового золота, которое уже не раз носила на различные государственные мероприятия.

В нем Мэри позировала для портрета в честь своего 50-летия в 2022 году.

Королева Мэри / Фото: Датская королевская семья/Instagram

В этот раз на банкете королева носила платье в сочетании с красивой бриллиантовой тиарой.

К слову, точно такое же платье есть в гардеробе принцессы Уэльской. В декабре 2023 года Кейт носила его на прием для членов дипломатического корпуса в Букингемском дворце в Лондоне. Тогда платье она сочетала с клатчем Prada, туфлями Gianvito Rossi, тиарой "Узелки любви" и серьгами-люстрами Greville Chandelier.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В нем же принцесса появилась свадебном приеме наследного принца Хусейна и принцессы Раджвы в Аммане.

Ранее мы показывали, как датская принцесса Мари появилась на банкете в наряде, как у Кейт Миддлтон.

Напомним, мы также собрали для вас образы Меган Маркл, которые она скопировала у принцессы Дианы.

Читайте также: