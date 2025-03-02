Выглядит роскошно: королева Мэри повторила образ принцессы Уэльской Кейт

Датскую королеву Мэри часто сравнивают с принцессой Уэльской Кейт.
28 февраля датская королевская семья посетила Бал искусств и культуры во дворце Кристиансборг.
Королева Мэри блистала на нем в сверкающем платье от бренда Jenny Packham оттенка розового золота, которое уже не раз носила на различные государственные мероприятия.
В нем Мэри позировала для портрета в честь своего 50-летия в 2022 году.
В этот раз на банкете королева носила платье в сочетании с красивой бриллиантовой тиарой.
К слову, точно такое же платье есть в гардеробе принцессы Уэльской. В декабре 2023 года Кейт носила его на прием для членов дипломатического корпуса в Букингемском дворце в Лондоне. Тогда платье она сочетала с клатчем Prada, туфлями Gianvito Rossi, тиарой "Узелки любви" и серьгами-люстрами Greville Chandelier.
В нем же принцесса появилась свадебном приеме наследного принца Хусейна и принцессы Раджвы в Аммане.
Ранее мы показывали, как датская принцесса Мари появилась на банкете в наряде, как у Кейт Миддлтон.
Напомним, мы также собрали для вас образы Меган Маркл, которые она скопировала у принцессы Дианы.
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