Выглядит роскошно: королева Рания в кутюрном платье продемонстрировала стройную фигуру

Королева Иордании появилась на коронации в монохромном образе.
Король Иордании Абдалла II и королева Рания посетили коронацию Чарльза III и его супруги Камиллы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Рания, как всегда, выглядела роскошно. Для исторического события она выбрала кутюрное приталенное бледно-желтое платье миди от бренда Tamara Ralph, отлично подчеркнувшее ее стройную фигуру.
Наряд Рания скомбинировала с белыми лакированными туфлями Jimmy Choo и белым кожаным клатчем-футляром.
Королева сделала макияж смоки-айс, красивую укладку и украсила голову элегантной шляпой с вуалью. На пальце у нее было кольцо с массивным бриллиантом.
Абдалла II был одет в черный костюм, белую рубашку и красный галстук с голубым принтом.
Напомним, на предкоронационном приеме Рания предстала в платье от бренда Schiaparelli с драпировкой и золотыми пуговицами. Наряд она скомбинировала с золотыми туфлями-лодочками от Gianvito Rossi и золотистым клатчем Dior.
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